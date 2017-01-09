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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Brezilya'da hapishane isyanları

09 Ocak 2017 Pazartesi, 19:04

ANKARA (AA) - Brezilya'nın kuzeyinde bulunan Amazonas eyaletinde 1 Ocak'tan bu yana devam eden ve 64 mahkumun ölümüne neden olan hapishane isyanların bastırılması için Amazonas Valisi Jose Melo, hükümete yardım çağrısında bulundu.

Eyalet polisinin fiziksel ve psikolojik sınırına ulaştığını belirten Melo, federal birliklerin takviye kuvvet olarak gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Melo, eyalet polisinin sadece isyan çıkan hapishanelerde güvenliği sağlamakla değil aynı zamanda kaçan mahkumları yakalamak için de var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

Bu arada, hapishane sorununun ulusal boyutlara ulaştığına işaret eden Melo, hükümete hapishane sistemini yeniden yapılandırması yönünde çağrıda bulundu.

Vali Melo, isyanlar çıkmadan kısa süre önce hükümetten hapishanelerde kullanılmak üzere elektronik kelepçe, vücut tarayıcı dedektör ve cep telefonu sinyali engelleyici cihaz istediği bildirilmişti.

Brezilya'da 64 kişinin öldüğü Anisio Jobim Cezaevinde 17 saat süren ayaklanmada 87 mahkum kargaşadan faydalanarak firar etmiş, bunlardan 40 kadarı yakalanmıştı.

İsyan sonrası yapılan aramalarda hapishane duvarında bulunan bir delikten silah sokulduğu anlaşılmış ve koğuşlarda ateşli silahlar ele geçirilmişti.

Yetkililer, Brezilya'daki iki rakip uyuşturucu çetesinin, ülkedeki bazı hapishanelerin kontrolünü ele geçirmek için ayaklanma çıkardığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, cuma günü, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesinde çıkan ayaklanmada da en az 33 mahkumun öldüğünü açıklamıştı.

Yıl başından bu yana ülkenin iki ayrı eyaletindeki hapishanelerde çıkan 3 ayaklanmada 100'ü aşkın tutuklu hayatını kaybetmişti.

Brezilya tarihinin en kanlı ayaklanmasına sahne olan Sao Paulo'daki Carandiru Hapishanesinde 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü.






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