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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Haiti'de trafik kazası: 20 ölü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 19:14

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de bir otobüsle kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti Ulusal Ambulans Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Port de Paix kentinde bir yolcu otobüsüyle, ticari kamyonetin çarpışması sonucunda, 11 kişi olay yerinde, 9 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde öldü.

Bu arada kaza yapan otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirlendi.

Araçların sürücülerinin hayatta olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Polisin trafik kurallarını nadiren uyguladığı, araçların genellikle kapasitesinin üzerinde yolcu ya da mal taşıdığı Haiti'de trafik kazaları çok sık yaşanıyor.





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