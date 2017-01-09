09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ çatı davası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:13

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında tanık olarak ifadesi alınan Bülent Çanakçı, Fetullah Gülen hakkında 2000 yılında iddianame düzenleyen Nuh Mete Yüksel'e düzenlenen komplo için 5-6 kişinin görevlendirildiğini anlatarak, "O düzenlemeyi Kemalettin Özdemir, Ahmet Öztürk ve Recep Gültekin'in yaptığını düşünüyorum. Bunlar ABD'deki kişi (Gülen) tarafından görevlendirilen ekipmiş." dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, geçmişte Fetullah Gülen cemaati içerisinde yer aldığını belirten Çanakçı'nın "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Çanakçı, 1984'te üniversite dördüncü sınıftayken kalacak yer aradığını, bir arkadaşının gösterdiği yere baktığını ve cemaat evlerinde kalmaya başladığını, cemaatle bu şekilde tanıştığını anlattı.

Sanıklardan İlhan İşbilen ile aynı cemaat evinde kaldığını söyleyen Çanakçı, "Ayrıca Hüseyin Durmaz, Metin Akdağ diye doktor bir arkadaş vardı. İlhan İşbilen, cemaatin Erzurum sorumlusu olarak getirilmişti. Hem Akyazı Vakfının genel müdürüydü hem İç Anadolu Bölgesi ve Erzurum sorumlusuydu. Evde genelde İslami söyleşiler yapılırdı." diye konuştu.

Polis Koleji ve Sağlık Bakanlığındaki görevleri sırasında "abi"lik yaptığını, bu kapsamda rutin toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çanakçı, Sağlık Bakanlığında 6 kişilik gruba "abi"lik yaptığını bildirdi ve gruptakilerin isimlerini verdi.

Kemalettin Özdemir "emniyet imamlığı" yaparken, ailesinin muayene ve tedavileriyle ilgilendiğini bildiren Çanakçı, Özdemir'in "emniyet imamlığını" devretmemek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Çanakçı, FETÖ'nün "emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil gelene kadar Özdemir'in cemaat içinde hem emniyet hem de Afrika kıtasından sorumlu olduğunu anlatarak, "O sırada bazıları 'Kozanlı çok iyi değil, Özdemir'in yanında olalım.' falan diyorlardı. Tahmin ediyorum Özdemir 2010'a kadar ayrılmadı. Hatta tahmin ediyorum, emniyet içinde halen ona tabi arkadaşlar vardır." diye konuştu.

Emniyetteki görevinden 2005'te ayrıldıktan sonra da Kemalettin Özdemir ile temasının devam ettiğini söyleyen Çanakçı, geçmişte Özdemir'in pazartesileri Adapazarı'na gittiğini, çarşambaları döndüğünü, kendisinin de onu yolcu edip, karşıladığını, diğer günleri de beraber geçirdiklerini anlattı. Çanakçı, Özdemir'in kendisine, "Çok hasta bir adam var, onunla ilgilenilmesi lazım, rapor verilmesi lazım." gibi talimatlar verdiğini aktardı.

- Nuh Mete Yüksel'e komplo

Fetullah Gülen hakkında dava açan Nuh Mete Yüksel'e "komplo kurulması" ile ilgili şunları söyledi:

"Nuh Mete Yüksel için 5-6 kişi görevliydi. Bir komplo düzenlediler. Bir kasetle ilgili falan bir şey oldu. O düzenlemeyi Kemalettin Özdemir, Ahmet Öztürk ve Recep Gültekin'in yaptığını düşünüyorum. Bunlar ABD'deki kişi (Gülen) tarafından görevlendirilen ekipmiş. Kemalettin Özdemir bana, 'Ben emniyetçilerle ilgilenmiyorum, sadece bu davayla ilgileniyorum. Bunu da abim (Gülen) verdi.' demişti. Birlikte çalıştığım bürodaki bir arkadaş bana söyledi. Kemalettin Bey'e, bir görüşmemizde '(Nuh Mete Yüksel'i tuzağa düşürmek için bir bayan ayarlanmış) diyorlar. Bunu söyleyen adam için (Hiç yalan söylediğini duymadım) dediniz. (Hocaefendinin davasına da ben bakıyorum) demiştiniz.' dedim. Şöyle bir baktı, sitenin ortasında 5-6 dakika ağladı. Sonra 'Bizi de kandırmışlar doktor bey.' dedi."

Çanakçı, cemaatten ayrılışı konusundaki soruyu şöyle yanıtladı:

"Normal şartlar altında cemaatten ayrılmazdım. 2010'da Kemalettin Bey'in üzerinde birçok şeyler oynadılar. 'Hocaefendi'ye meydan okuyor falan.' dediler. Tüm dünyaya çeşitli CD'lerini gönderdiler. 'İşte bu kadar usulsüzlük yapan abi. Bir daha temasınız olmayacak.' falan diye. Türkiye'deki bütün büyük cemaat gruplarına da o CD'ler gösterildi. Böyle bir linç girişimi yapıldı. Ben de 'Bunun yanında duracağım.' dedim. Nuh Mete Yüksel olayı da bana anlatılınca ayrıldım. Telefonumda binin üzerinde kişi vardı. 'Ayrıldım. Artık sizin toplantılarınıza gitmiyorum.' dediğim gün, o kişilerden hiçbiri telefon açmadı."

Çanakçı, soru üzerine Fetullah Gülen'in korumalığını yapan polis Ahmet Akgün'ün de arasında bulunduğu bazı polislerin isimlerini sıraladı ve bunların cemaat içinde olduğunu kaydetti.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin baskı öncesinde Fetullah Gülen'e gönderildiğini, Gülen'in Samanyolu TV'nin de yayınlarına müdahale ettiğini anlatan Çanakçı, davanın sanıklarından Kazım Avcı, Osman Hilmi Özdil, Şerif Ali Tekalan, Mahmut Akdoğan, Rıdvan Akovalı, Mehmet Ali Büyükçelebi, Hüseyin Kara, Barbaros Kocakurt, Önder Aytaç, Naci Tosun, Necdet Başaran, Cemil Koca, Ali Bayram, Abdullah Aymaz, Süleyman Uysal, Süleyman Uysal, Suat Yıldırım, Mehmet Ali Şengül, Harun Tokak, İsmail Büyükçelebi, Bahattin Karataş, Abdülkadir Aksoy ve Osman Karakuş'un cemaatten olduğunu bildiğini anlattı.

Bu isimlerden Bahattin Karataş'ın 8-10 sene önce cemaatten ayrıldığını bildiğini söyleyen Çanakçı, Osman Karakuş için "Sanıyorum avukat ve hakimlerin de abisiydi" dedi.

-"Onların yanında fotoğraf dahi çektirmeyelim"

Çanakçı, "Ali Bayram, 2008'de Hillary Clinton'un Hristiyan vakfına falan 2 milyon dolar verdiğini söylemişti. Hocaefendi, 'Ali Bey, onların yanında fotoğraf dahi çektirmeyelim.' dedi. Ali Bey de 'Geleceğin Amerika Başkanı olacak. İyi davranalım.' dedi. Bir çıkar beklentisi vardı herhalde." ifadelerini de kullandı.

Çanakçı, cemaat içinde gördüklerini başkalarının daha önce görmesi gerektiğini ifade ederek, "Benim 2010'da gördüğüm şeyi, Hüseyin Gülerce'nin, Latif Erdoğan'ın veya başka birisinin 1990'lı yıllarda görmüş olması lazımdı. Çünkü ben cemaate girdiğim dönemlerde onlar yeterince yukarıdaydılar. Siz cemaat diye, Allah rızası diye giriyorsunuz. Ama birisine bir şey yaptıklarını görüyorsunuz, 20 yıl daha yapıda duruyorsunuz. Eğer devlet, 'Bir şeyler daha öğren.' diye orada tutmadıysa illegaliteyi hoş görmüşlerdir demektir." diye konuştu.

Cemaatteki kişilerin, GATA'nın büyük bölümünün cemaatten olduğunu söylediklerini belirten Çanakçı, cemaat içerisinde bulunduğu dönemde, seçimlerden bir hafta on gün kadar önce "Şurada, şuna oy verilecek." dendiğini anlattı.

Beyanının alınması sonrasında Çanakçı, cep telefonunda kayıtlı olan ve cemaatten olduğunu bildiği kişilerin isim ve telefonlarını duruşma kaleminde yazarak, mahkemeye teslim etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.


İLGİLİ HABERLER

AYEDAŞ elektrik kesintisini iptal etti
YEREL

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİNİ İPTAL ETTİ
Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Salon Şampiyonası
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI KADINLAR AVRUPA SALON ŞAMPİYONASI

Büyükelçi Karlov'un adı büyükelçiliğin sokağına verildi
YEREL

BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ADI BÜYÜKELÇİLİĞİN SOKAĞINA VERİLDİ
Erdoğan Çipras ile telefonda görüştü
YEREL

ERDOĞAN ÇİPRAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haiti'de trafik kazası: 20 ölü
YEREL

HAİTİ'DE TRAFİK KAZASI: 20 ÖLÜ

Brezilya'da hapishane isyanları
YEREL

BREZİLYA'DA HAPİSHANE İSYANLARI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNDE, KIBRIS MESELESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU. ERDOĞAN VE ÇİPRAS, CENEVRE'DEKİ MÜZAKERELERDEN OLUMLU NETİCE ALINABİLMESİ İÇİN TÜM TARAFLARIN YAPICI BİR TAVIR İÇİNDE OLMALARININ ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ.
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu
YEREL

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU
Guatemala'da volkana tırmanan 3 dağcı donarak öldü
YEREL

GUATEMALA'DA VOLKANA TIRMANAN 3 DAĞCI DONARAK ÖLDÜ
Eski hakimler Özçelik ve Başer yargılanıyor
YEREL

ESKİ HAKİMLER ÖZÇELİK VE BAŞER YARGILANIYOR
Başkent'ten Türkmenlere un yardımı yapıldı
YEREL

BAŞKENT'TEN TÜRKMENLERE UN YARDIMI YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere hitap etti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ

Ege'de kar yağışı uyarısı
YEREL

EGE'DE KAR YAĞIŞI UYARISI

&quot;İran'da Rafsancani'nin ölümü reformistlere güç kaybettirdi&quot;
YEREL

"İRAN'DA RAFSANCANİ'NİN ÖLÜMÜ REFORMİSTLERE GÜÇ KAYBETTİRDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere hitap etti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere hitap etti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ
Hazine yarın ihale düzenleyecek
YEREL

HAZİNE YARIN İHALE DÜZENLEYECEK
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Özel Toplu Taşıma araçlarına ağır yaptırım
YEREL

ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AĞIR YAPTIRIM
BM İnsan Hakları Raportörü Lee Myanmar'da
YEREL

BM İNSAN HAKLARI RAPORTÖRÜ LEE MYANMAR'DA