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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da Suriyeli çocuğun ölümü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:25

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun "4 hastaneden çevrildiği ve öldüğü" iddiasıyla ilgili olarak, çocuğun Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde muayene edildiği ve doktorun reçete yazdığının tespit edildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Antalya’da 4 hastaneden geri çevrilen Suriyeli çocuk öldü" başlığıyla haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, konu ile ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince araştırma yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Suriye uyruklu İ.A. isimli şahsın, 01 Ocak 2017 günü saat 19.00 ile 19.35 saatleri arasında oğlu A.İ.A'yı Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirdiği, burada başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak çocuğunu muayene ettirdiği ve tedavisine yönelik doktorun reçete yazdığı tespit edilmiştir.

İ.A. isimli şahıs alınan ifadesinde, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak çocuğunu muayene ettirdiğini, doktorun muayenesini beğenmediğini, çocuğunun sabah 05.00 sıralarında ölmesi üzerine basın mensuplarına bu şekilde bir açıklamada bulunduğunu beyan etmiş olup, şahıs hakkında 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suç uydurma" suçlarından tahkikat evrakı düzenlenmiştir."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen İ.A'nın ailesi ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.


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