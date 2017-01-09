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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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FETÖ'ye bağlı şirketler, 15 Temmuz öncesi iflas ertelemeye gitmiş

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:47

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı (FETÖ) olan bazı şirketlerin 15 Temmuz öncesi hızlı bir şekilde iflas ertelemeye gittiklerini söyledi.

Vali Altıparmak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Polisevinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişiminde 15 Temmuz'da Alevisiyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, sağcısıyla solcusuyla bütün Türkiye'nin birlik olup ayağa kalktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydana indiğini, bu işgal girişimine karşı Türkiye'ye kimsenin göz dikemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar çerçevesinde Denizli'de bugüne kadar bin 604 kişiye adli işlem uygulandığını bildiren Altıparmak, "Bunlardan 755 kişi tutuklandı, firari 216 kişi var. Bunların içinde mülki idari amiri, öğretim elemanı, askeri personel, emniyet personeli, Milli Eğitim personeli, sivil vatandaşlar ve iş adamları var. 15 Temmuz sonrası toplam 27 eğitim kurumu kapandı. Kapanan okullarda 277 derslik açıldı." dedi.

Denizli'de FETÖ'yle bağlantısı olduğu tespit edilen 33 şirkete kayyum atandığını ifade eden Altıparmak, şunları söyledi:

"Bunlar 15 Temmuz'u daha önce planladıkları için hızlı bir şekilde iflas ertelemeye gitmişler. Paraları toplamışlar, içeriden çekmişler. İflas ertelemeye gidecek bir şey var mı? Kimse bilmiyor. Kapalı gizli, hala kayyumlar çözmeye çalışıyor. Nasıl bir ağ örmüşler ki, kim kime vermiş, nasıl alıp vermiş? İnanılmaz hatır senetleri, çekler dolaşıyor ortada. Normal olarak basiretli bir tüccarın asla kullanmayacağı bir yöntem. Fakat kendi aralarında hem devleti kandırmaya yönelik olarak, hem hukuku aldatmaya yönelik olarak, hakimi savcıyı kandırmaya yönelik olarak inanılmaz yöntemler bulmuşlar. Tedarikçilerin parası, çalışanların parası, sigorta, vergi borçlarının ödenmesi sonrasında ne yapılacağına karar verilecek."

Terör riskinin nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Altıparmak, "Denizli yol ağı üzerinde, binlerce insan gelip gidiyor. Biz de 24 saat esaslı olarak, kontrollerimizi yapıyoruz. Kritik noktalarla ilgili olarak, risk analizlerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar bir olay olmadı, inşallah olmaz. Olmaması için de basın ve vatandaşın bu konuda dikkatli olması lazım. Vatandaşın çevresinde şüpheli gördüğü durumu bildirmesi lazım." şeklinde konuştu.

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