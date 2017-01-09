Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,15 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır cin
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|10,80
|10,80
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|2,98
|2,98
|MTS
|Nohut natürel
|Kg
|3,63
|3,63
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|7,05
|7,05
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketmlenmiş)
|Kg
|8,52
|8,52
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|9,28
|9,28
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|6,99
|6,99
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Tavuk-piliç eti
|Kg
|6,01
|10,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|33,93
|33,93
|TTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|45,99
|45,99
|TTS
|Ceviz iç
|Kg
|45,89
|45,89
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|42,55
|42,55
|TTS
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|12,29
|22,15
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,85
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,40
|8,40
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,10
|9,10
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|9,10
|11,90
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,90
|11,90
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|5,40
|10,81
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,00
|3,00
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|8,91
|8,91
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|5,15
|5,15
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|5,10
|5,20
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Sığır
|Ad
|3.364,78
|5.781,52
|TTS
|Kuzu
|Ad
|500,00
|500,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,00
|4,00
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,40
|4,65
|TTS
|Diğer ürünler
|Portakal
|Kg
|0,24
|0,24
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış