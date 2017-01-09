09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 21:28

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde ikamet eden Suphi Erenbilge, eşi Suat Erenbilge, 8 yaşındaki kızı Zehra Erenbilge ve 11 yaşındaki oğlu Mahmut Erenbilge'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, baba Suphi, anne Suat, çocukları Zehra ve Mahmut Erenbilge'yi hareketsiz halde buldu.

Eve gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede, baba, anne ve kızlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlerken, baygın halde bulunan Mahmut Erenbilge ise Samandağ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Suphi Erenbilge, Suat Erenbilge ve Zehra Erenbilge'nin cenazesi, işlemlerin ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Suriyelilere yardımlar sürüyor
YEREL

SURİYELİLERE YARDIMLAR SÜRÜYOR
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Dörtyol'un kurtuluşunun 95. yılı kutlandı
YEREL

DÖRTYOL'UN KURTULUŞUNUN 95. YILI KUTLANDI
Suriyelilere 11 tır insani yardım
YEREL

SURİYELİLERE 11 TIR İNSANİ YARDIM
Mezun oldukları lisenin kariyer günü konuğu oldular
YEREL

MEZUN OLDUKLARI LİSENİN KARİYER GÜNÜ KONUĞU OLDULAR
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Erzin'de kurtuluş konseri
YEREL

ERZİN'DE KURTULUŞ KONSERİ
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Belen'de Sarıkamış şehitleri anıldı
YEREL

BELEN'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Erzin'in kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlandı
YEREL

ERZİN'İN KURTULUŞUNUN 95. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Halepli 350 kilo ağırlığındaki genç kıza yardım eli
YEREL

HALEPLİ 350 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ GENÇ KIZA YARDIM ELİ
İçişleri Bakanı Soylu Hatay'da:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU HATAY'DA: