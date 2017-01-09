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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Avcı kazayla vuruldu iddiası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 21:58

BARTIN (AA) - Bartın’da avdan dönerken arkadaşı tarafından kazayla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.D. (35) ile Ramazan Kalyoncu (53) Kozcağız beldesine bağlı Akbaş köyü Tokluoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alana domuz avına gitti.

İddiaya göre, av dönüşü A.D'nin elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı Ramazan Kalyoncu göğüsünden ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren A.D. Kalyoncu'yu bir süre sırtında taşıyarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Kalyoncu, ameliyata alındı. Kalyoncu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

A.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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