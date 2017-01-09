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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Rus Büyükelçi Karlov'un adı saldırıya uğradığı salona verildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 21:59

ANKARA (AA) - Silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergi salonuna verildi.

Karlov'un silahlı saldırıya uğradığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi salonu, Çankaya Belediyesince yenilendi. Salon, anısının yaşatılması amacıyla Büyükelçi Karlov'un ismiyle sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Andrey Karlov'un isminin verildiği salonun açılışında yaptığı konuşmada, Büyükelçi'nin öldürülmesinin Türk ve Rus halklarını derinden yaraladığını belirtti.

Türkiye ile Rusya'nın diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin düzeldiği dönemde Karlov'un öldürülmesiyle iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra dostluğun da hedef alındığını ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Şunun altını özellikle çizmek gerekiyor, terör bir insanlık suçudur, terörü kim yaparsa yapsın katlettiği insanlıktır ve bu nedenle gücümüzün yettiğince terörü lanetliyoruz. Terör asla amacına ulaşamayacak, terörün en büyük amacı halkı, bizleri sindirmek. Biz de her terör eyleminde haykırıyoruz ki asla başarılı olamayacak. Bu saldırılarda hayatını kaybeden askerimize, polisimize ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye bu zamana kadar nasıl geldiyse bundan sonra da yoluna dimdik devam edecek. Barış adına, kardeşlik adına, dostluk adına sayın Karlov'un adı öldürüldüğü salonda sonsuza dek yaşayacak."

Törenin ardından, Büyükelçi Andrey Karlov'un anısına, tenor Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov tarafından "Andrey Karlov Anma Konseri" gerçekleştirildi.



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