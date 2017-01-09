Manisa'daki terör operasyonu

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MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan, aralarında HDP Manisa İl Başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu 6'sı tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ile il yönetiminde bulunan İzzettin T, Murat B. ve eski HDP Salihli İlçe Başkanı Adnan T, Fatih D. ve Aydın O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aralarında HDP Akhisar, Alaşehir, Sarıgöl, Gölmarmara, Şehzadeler ilçe başkanlarının bulunduğu 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa il merkezi ve ilçelerinde aralık ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlı "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "örgüte finans sağlamak" ve "örgüte eleman temin etmek" suçlarından gözaltına alınmıştı.

HDP Manisa İl Başkanlığında yapılan aramada ise üzerinde PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı takvim, terör örgütü elebaşısının posterleri, terör örgütünün sözde simgelerinin yer aldığı bez parçaları, aralarında dergilerin de yer aldığı örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, partideki bilgisayar belleklerine incelenmek üzere el konulmuştu.