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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da terör operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 22:19
Batman'da terör operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Ocak'ta Batman-Diyarbakır illeri arasında bulunan sözde "Zori Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilerek imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 8 sığınağın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçen malzemelere el konulduğu belirtilen açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

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