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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 23:03

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ümit Erkan V, Sefa G, Ahmet Ali K, Ömer C, Fikret Ö, Erol P, Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar A.G, A.F.Ş, F.B, Y.T, S.Y, İ.Ö.U, A.B. ve sanık avukatları hazır bulundu. ⁠⁠⁠Bolu'da görev yapan ve daha önce ifadesi alınan tutuksuz sanık F.T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Davut Vecdi Ersöz, İl Sağlık Müdürü Adil Kaya ve Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam ile 10 kişinin "tanık" olarak ifadesine başvuruldu.

Sanıklardan Ömer C'nin cemaat mensubu olarak bilindiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yıldız, şunları anlattı:

"Sefa G, bana cemaatten olduğunu kendisi söyledi. Durmuş T, cemaat mensubu olduğunu hiç gizlemezdi. S.Y'nin de bu yapı içinde olduğu biliniyordu. 2002'de Cumhuriyet Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi'nde çalışmaya başladım. İlahiyatçı olmam nedeniyle cemaatleri ve kimin onlarla ilişkisi olduğunu bilirim. Birçok kişi de özellikle cemaate yakın olmakla uğraşırdı. Herkes kendi kurumundakileri bilir. O zaman yasaklı değildi, herkes kimin neye mensup olduğunu bilirdi. Sefa G. ile 2009 ya da 2010'da Elazığ'da toplantıya gittik. Öncesinde ve sonrasında görüşmedik ama Elazığ'da aynı odada kaldık. Cemaatle bağlantısı olup olmadığını sorduğumda, öğrencilik zamanında Fetullah Gülen'in cemaatinin kendisine yardımcı olduğunu söylemişti. 2012'de de ben bu yapıyı cemaat diye biliyordum."

Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ersöz de çocuklarını FETÖ okullarına gönderdiğini ancak 2011 yılından sonra yapının tehlikelerini gördüğü için tüm ilişiğini kestiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Kaya ise Ömer C'nin rektör adayı olarak cemaat tarafından desteklendiğini ve tutuklu sanık Fikret Ö'nün de cemaat ile yakın olduğunu bildiğini aktardı.

Halk Sağlığı Müdürü Sağlam da 2009 öncesi sohbetlere katıldığını anlatarak, "Ömer C. rektör adayı olarak destekleniyordu. Ömer C'nin Gülen cemaatinin adamı olduğu biliniyordu. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların cemaat üyesi olduklarını biliyordum ama terör örgütü üyesi olduklarını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Aile hekimi Muhammet Baki Vatankulu ise evlerde ve derneklerde düzenlenen sohbetlere uzman ve pratisyen hekimlerin çağırıldığını, 17-25 Aralık'tan sonra sohbet yapılmadığını iddia etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davada isimleri geçen tanıkların dinlenmesi, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığına ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesi için duruşma, 7 Mart'a ertelendi.

Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanıklar H.D, V.T. ve R.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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