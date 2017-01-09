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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 23:08

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, basın çalışanlarının büyük kısmının Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine katkı verirken, az da olsa bir kesimin aynı sorumluluğu gösteremediğini belirtti.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Demokrasinin temel unsurlarından biri" olarak nitelendirdiği basının, halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşıladığına işaret eden Başbakan Yıldırım, basının etkin bir denetim görevini de yerine getirdiğini bildirdi.

Demokrasinin herkesin bilgiye ulaşabildiği ve düşüncesini açıklayabildiği ortamlarda olgunlaştığını ifade eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Demokratik ülkelerde halkın gündemini meşgul eden sorunlar, özgürce tartışılarak çözüme kavuşturulur. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunup geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Bu husus, ülkemizin itibarının yükselmesiyle de doğrudan ilgilidir. Gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarımız, Türkiye'nin daha demokratik ve tam bağımsız ilerleyişine katkı yapan çalışmalarını fedakarca sürdürmektedir.

Basın çalışanlarımızın çok büyük bir kısmı Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine katkılarını sürdürürken, az da olsa bir kesim maalesef aynı sorumluluğu gösterememektedir. Basın özgürlüğünü kötüye kullanarak terör örgütlerinin propagandasını yapmak, devlet sırlarını ifşa etmek veya halkın güvenliğini tehlikeye atacak beyanlarda bulunmak gibi faaliyetler, dünyanın hiçbir yerinde 'gazetecilik' olarak kabul edilmemektedir. Türk basınının sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, ülkemizin demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları alanlarında en ileri standartlara ulaşması için katkılarını bundan sonra da sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başbakan Yıldırım, mesajında görevini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle andı.

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