Manisa'da horoz dövüşü baskını

MANİSA (AA) - Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneğine yapılan baskında horoz dövüşü yaptırıldığı belirlendi.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki derneğe baskın düzenledi.
Baskında, 2 Hint horozunun dövüştürüldüğü tespit edildi. Horoz sahiplerine 5'er bin lira, bir kişiye kumar oynamaya yer temin etmekten ve 15 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan 208'er lira para cezası uygulandı.
El konulan 16 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.