10 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2017

10 Ocak 2017 Salı, 00:12

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek.

(TBMM/14.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek, 9. Büyükelçiler Konferansı münasebetiyle Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

(Ankara/12.30/13.15)

3- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı’nda büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/09.00/10.15)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/14.15)

2- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs sorununun çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.

(Cenevre)

2- Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Marriott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak.

(Ankara/15.30)

3- Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden ikisinin Türkiye’ye iadesine yapılan itiraz başvuruları, Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nde görüşülecek.

(Atina)

4- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenazesi, Tahran Üniversitesi'ndeki cuma namazgahında düzenlenecek resmi törenin ardından kentin güneyindeki Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedilecek.

(Tahran)

5- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

6- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahneleyeceği "Nart Ateşi" adlı gösteriyi izleyecek.

(Ankara/20.00)


SPOR

1- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

2 - Voleybolda Kupa Volley final müsabakaları Balıkesir'de başlayacak.

(Balıkesir/12.00/14.00/16.30/18.30)


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