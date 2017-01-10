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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek.

(TBMM/14.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek, 9. Büyükelçiler Konferansı münasebetiyle Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

(Ankara/12.30/13.15)

3- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı’nda büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/09.00/10.15)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/14.15)

2- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs sorununun çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.

(Cenevre)

2- Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Marriott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak.

(Ankara/15.30)

3- Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden ikisinin Türkiye’ye iadesine yapılan itiraz başvuruları, Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nde görüşülecek.

(Atina)

4- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenazesi, Tahran Üniversitesi'ndeki cuma namazgahında düzenlenecek resmi törenin ardından kentin güneyindeki Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedilecek.

(Tahran)

5- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

6- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahneleyeceği "Nart Ateşi" adlı gösteriyi izleyecek.

(Ankara/20.00)





SPOR

1- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

2 - Voleybolda Kupa Volley final müsabakaları Balıkesir'de başlayacak.

(Balıkesir/12.00/14.00/16.30/18.30)





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