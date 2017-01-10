Trakya'da kar yeniden etkili olmaya başladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu kentte kar yoğun olarak etkisini gösteriyor. Kar, zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Karayolları ekipleri Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarının kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler Pazarkule, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları yollarında tuzlama çalışması yürütüyor. Edirne Belediyesi ekipleri de kent içindeki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ kent merkezlerinde kar henüz etkili olmadı. Her 3 ilde de valilik kararıyla okullar tatil edilmişti.

Bölge illerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.



