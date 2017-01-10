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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya'da kar yeniden etkili olmaya başladı

10 Ocak 2017 Salı, 00:57
Trakya'da kar yeniden etkili olmaya başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu kentte kar yoğun olarak etkisini gösteriyor. Kar, zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Karayolları ekipleri Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarının kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler Pazarkule, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları yollarında tuzlama çalışması yürütüyor. Edirne Belediyesi ekipleri de kent içindeki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ kent merkezlerinde kar henüz etkili olmadı. Her 3 ilde de valilik kararıyla okullar tatil edilmişti.

Bölge illerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.


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