Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği iki askerden Astsubay Muhammet Duran Keskin'in şehit olduğu haberi Adana'daki ailesine verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden anne Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu.

Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti.