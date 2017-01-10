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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Karayollarında durum

10 Ocak 2017 Salı, 08:17

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bozkır-Hadi̇m-Taşkent, Çaykara-Bayburt, İki̇zdere-İspi̇r, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi̇ri̇ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

İzmir-Aydın otoyolu, Aydın istikameti 1-2. kilometresinde Belevi viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle 31 Ocak'a kadar bu kesim trafiğe kapatılacak. Ulaşım, acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanacak.

Bursa çevre otoyolunun Mudanya ayrımı-Yalova ayrımı kavşağı arasında üst yapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mudanya-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

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