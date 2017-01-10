Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bozkır-Hadi̇m-Taşkent, Çaykara-Bayburt, İki̇zdere-İspi̇r, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi̇ri̇ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
İzmir-Aydın otoyolu, Aydın istikameti 1-2. kilometresinde Belevi viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle 31 Ocak'a kadar bu kesim trafiğe kapatılacak. Ulaşım, acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanacak.
Bursa çevre otoyolunun Mudanya ayrımı-Yalova ayrımı kavşağı arasında üst yapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mudanya-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.