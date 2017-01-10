Muğla'da eğitme kar engeli

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede bugün eğitim yapılamayacak.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini arttırdığını belirtti.

Yoğun kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Çiçek, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula ile Seydikemer ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Çiçek, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağını kaydetti.