Enerjide istimlak kararı

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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde petrol işlemi için gerekli olan bir sahanın istimlakine karar verdi.

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlığın kararında, Türkiye Petrolleri AO ile NV Turkse Perenco Şti’nin Diyarbakır ilinde müştereken sahip oldukları petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Güney Kırtepe-15 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ekinciler köyündeki sahanın, mahkeme kararıyla istimlaki için şirketlerin başvuruda bulundukları belirtildi.

Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu, petrol işlemi için gerekli olan 15 bin 106,13 metrekarelik sahanın istimlakine karar verildi.







