GÜNDEM / 10 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya gelecek ve öğle yemeği verecek, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek.(Ankara/12.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile görüşecek.(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılanlara Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.(Ankara/12.30/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.(TBMM/13.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşacak.(Ankara/09.00/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Türkiye’nin Hayvansal Üretimi" konulu sempozyuma katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret edecek.(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)4- Hazine, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Kıbrıs sorununun çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Marriott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşacak.(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden ikisinin Türkiye’ye iadesine yapılan itiraz başvuruları, Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nde görüşülecek.(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenazesi, Tahran Üniversitesi'ndeki cuma namazgahında düzenlenecek resmi törenin ardından kentin güneyindeki Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedilecek.(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahneleyeceği "Nart Ateşi" adlı gösteriyi izleyecek.(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)2 - Voleybolda Kupa Volley final müsabakaları Balıkesir'de başlayacak.(Balıkesir/12.00/14.00/16.30/18.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Geçen yıl havayoluyla 174 milyon yolcu taşındı- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:- "Geçen yıl başta 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ve Ortadoğu’daki kaos gibi onca olumsuzluğa rağmen havayolunda taşınan yolu sayısı 174 milyon oldu"- "Üstgeçiş (overflight) trafiğinde komşu ülkelerin hava sahalarının tamamı veya belirli bir kısmının kullanılamaması nedeniyle artış eğilimimiz devam etti. Aralıkta üstgeçiş (overflight) trafiği, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,3 artışla 30 bin 884'e yükseldi"(Ankara/Arife Yıldız Ünal)2- Son teknoloji ile donatılan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor- Irak sınırının sıfır noktasındaki 2 bin 30 rakımlı Karaçalı bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla dondurucu soğuğa rağmen PKK'lı teröristlere geçit vermiyor- Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Haftanin kampının karşısında yer alan ve özellikle bahar aylarında teröristlerin en önemli geçiş noktası olarak bilinen bölgede kurulan askeri üsde güvenlik güçleri 24 saat gözünü sınırdan ayırmazken, bölge termal kameralar ve radarlarla sürekli kontrol ediliyor- Son teknoloji ile entegre hareket eden silah sistemleri ile donatılan güvenlik güçleri, aynı zamanda terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan kaçakçılığın da önüne geçiyor- 48. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Doğan:- "Motivasyonumuzu sağlayan, hudut emniyeti görevinin son derece önemli olduğunu, buradan geçen her teröristin, ülkenin barış ve istikrarına kast edeceğini bilmemizdir. Devletimizin ve 80 milyonun arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor"(Zekeriya güneş - Ekrem Payan/Şırnak)3- Enerji verimliliğinde 65 milyar lira tasarruf mümkünEnerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar:-"Sanayide enerji verimli yönetimlerle enerji faturaları yüzde 30'dan fazla azaltılabilir. Bu da 10 yıl içinde 65 milyar liralık tasarrufa denk gelir"-"Aydınlatma, ulaştırma ve üretim gibi alanlarda enerji verimliliği standartları gelişti ve enerji verimliliğine yönelik güçlü genel politika çerçevesi oluşturuldu"(Gülşen Çağatay / Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.