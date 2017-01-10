10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da uyuştucu operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 09:12
Adana'da uyuştucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonun Adana ayağına özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopteri de destek verdi. Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda ikametlerde narkotik köpekleri arama yaptı.

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 40 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Adana Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası
YEREL

ADANA KURTULUŞ KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 3 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Adana'da güvercin tartışması cinayetle bitti
YEREL

ADANA'DA GÜVERCİN TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ
Büyükşehir Meclisi'nde karla mücadele gerginliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE KARLA MÜCADELE GERGİNLİĞİ
ÇDSO'dan klasik müzik konseri
YEREL

ÇDSO'DAN KLASİK MÜZİK KONSERİ
GÜNCELLEME - Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sözlü: &quot;Basın, köklü demokrasilerin vazgeçilmezidir&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "BASIN, KÖKLÜ DEMOKRASİLERİN VAZGEÇİLMEZİDİR"
Tufanbeyli'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL

TUFANBEYLİ'DE YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKILDI
Adana'da Sosyal Medya Çalıştayı yapıldı
YEREL

ADANA'DA SOSYAL MEDYA ÇALIŞTAYI YAPILDI
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 3 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN YARALANDI
Adana'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Vali Demirtaş'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kızıldağ Yaylası'nda kar keyfi
YEREL

KIZILDAĞ YAYLASI'NDA KAR KEYFİ
Çelikcan: &quot;Basın mensubu da bir kamu görevlisi&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "BASIN MENSUBU DA BİR KAMU GÖREVLİSİ"
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası
YEREL

5 OCAK KURTULUŞ KUPASI SATRANÇ TURNUVASI
Yutta kış
YEREL

YUTTA KIŞ
Adana'da havuzda oryantiring yarışması
YEREL

ADANA'DA HAVUZDA ORYANTİRİNG YARIŞMASI
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
YEREL

TAKSİCİYİ DARBEDİP ARACINI YAKTILAR