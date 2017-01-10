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ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gazetecilik mesleğinin toplumun her alanı için gerekli olduğunu 15 Temmuz gecesinde açık bir şekilde gördüklerini belirterek, "Darbe kalkışmasının yaşandığı saatlerde, hangi ideolojide, hangi görüşte olursa olsun Türk basını demokrasisine sahip çıkmak adına her türlü tehdide karşı tek yürek olmuş, darbecilere karşı yayınlarını sürdürmüş, halka demokrasi direnişinde cesaret vermiş ve tüm dünyaya örnek olacak bir yayıncılığa imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gelişmiş demokrasilerde, medya kuruluşlarının varlığı ve gazetecilik mesleğinin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel işlevleriyle vazgeçilmez olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazeteciler, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahiptir. Gazeteciler bu yönüyle demokrasinin dayandığı temel güçlerden biri olan toplum adına denetleme işlevini de yerine getirirler." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bu çabanın övgüyü hak ettiğine dikkati çekti.

Tüfenkci, hükümet olarak gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Basın yayın organları ve gazetecilik mesleği toplumun her alanı için gereklidir. Nitekim bunu 15 Temmuz gecesinde de açık bir şekilde gördük. Darbe kalkışmasının yaşandığı saatlerde, hangi ideolojide, hangi görüşte olursa olsun Türk basını demokrasisine sahip çıkmak adına her türlü tehdide karşı tek yürek olmuş, darbecilere karşı yayınlarını sürdürmüş, halka demokrasi direnişinde cesaret vermiş ve tüm dünyaya örnek olacak bir yayıncılığa imza atmıştır.

Bu vesileyle tüm basın yayın organlarımıza ve gazetecilerimize demokrasiye verdikleri destekten, özverili ve cesur yayınlarından dolayı teşekkür ediyor, gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin bu özel gününü kutluyorum."