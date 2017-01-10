''Mucize Doktor'' ve ''Rita '' sanatseverlerle buluşacak

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2017 yılının ilk sanat sezonunda perdelerini ''Mucize Doktor'' ve ''Rita'' operası ile açmaya hazırlanıyor.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni yılın ilk prömiyerinde ''Mucize Doktor'' ve ''Rita'' operası ile sezonun açılacağı belirtildi.

Açıklamada, romantik İtalyan opera repertuvarının konuşmalı operalarının örneklerinden Donizetti'nin bir perdelik "Rita" operası ve Georges Bizet'in yine bir perdelik "Mucize Doktor" komik operasının Şahan Gürkan'ın çağdaş rejisiyle sahneye konulacağı ifade edildi.

"Mucize Doktor"da Lauretta ve Silvio adlı aşıkların, Lauretta’nın babası Podestat'nın kızını zengin biriyle evlendirme isteğine eğlenceli bir oyunla karşılık vermesini anlatıyor.

Operanın orkestra şefiliğini Aytuğ Ülgen ile Mikhail Iskrov, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan, koreografisini Arzu Kaya ile ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Rita operasında da şiddet uygulayan kocası Gasparo’nun bir deniz kazasında öldüğünü öğrenince yeni bir hayata başlayan ve bir spor salonu açarak yaşamının dizginlerini elinde tutmaya çalışan Rita’nın hikayesi aktarılıyor.

''Mucize Doktor'' ve ''Rita'' operasının 13 ve 14 Ocak’ta ard arda iki gün sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.