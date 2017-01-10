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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Trakya'da "yumurta donduran" soğuklar

10 Ocak 2017 Salı, 10:00

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da "yumurtaları donduran" soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli kent merkezinde etkisini yitiren kar yağışı sonrası oluşan kuru soğuk kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte çeşme ve süs havuzları dondu, çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanmalar oluştu.

Soğuk nedeniyle birçok kümeste yumurtalar da buz tuttu.

Yumurta üreticisi Burak Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez bir yumurtanın donduğunu gördüğünü söyledi.

Tavuk kümesine yumurtaları toplamak için girdiğinde gözlerine inanamadığını anlatan Demir, yumurtaları çatlamış gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Demir, "Yumurtalara bakmak için elime aldığımda ise donduklarını fark ettim. Çok şaşırdım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Tavuk yumurtladıktan yaklaşık 15 dakika sonra yumurtanın buz tuttuğuna şahit oldum." diye konuştu.

- Çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Kentte, çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Çatılarda oluşan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sarkıtlar itfaiye erlerince kırılarak temizlendi.

Ekipler yollarda buzlanmayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Ziya Dedeoğlu uzun yıllardır kentin bu kadar soğuk olmadığını, çatılarda yaklaşık 2 metre uzunluğunda sarkıtlar gördüklerini anlattı.

Edirne ve Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışı kent merkezinde ara ara etkili olan Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 8, Tekirdağ'da ise sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

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