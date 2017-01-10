Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı 57,99 ile 75,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|16,25
|18,60
|Antep fıstığı (kavlak)
|kg
|19,26
|24,50
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|kg
|24,00
|24,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|23,50
|35,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|57,99
|75,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|kg
|49,00
|56,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|39,10
|57,42
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|31,00
|31.00
|Siirt fıstığı (çıtlak-kavlak)
|kg
|28,65
|29,15
|Buğday
|kg
|0,82
|1,03
|Arpa
|kg
|0,87
|0,87
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,40
|1,62
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,43
|1,49
|Mısır
|kg
|0,80
|0,80
|Ceviz (iç)
|kg
|31,00
|42,88
|Ceviz (kuru-kabuklu)
|kg
|16,45
|16,45
|Badem içi (tatlı)
|kg
|29,00
|37,00
|Kuru üzüm (siyah)
|kg
|6,50
|9,00