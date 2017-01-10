Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir çiftlikteki büyükbaş hayvan hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Kuyucak köyü yakınlarındaki Ahmet Koyak'a ait çiftliğe gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, ahırda bulunan yaklaşık 40 büyükbaş hayvandan 2'sini iple bağlayarak dışarı çıkardı.

Büyükbaş hayvanları bir kamyonete yükleyerek götüren hırsızlar, çiftliğin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çiftlik sahibi Ahmet Koyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kalktıklarında ahırdaki 2 büyükbaş hayvanın eksik olduğunu fark etmeleri üzerine çiftlikteki 8 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelediklerini söyledi.

Görüntülerde gece saat 03.00 sıralarında panelvan araçla, biri bastonla yürüyen 3 kişinin çiftliğe geldiğinin görüldüğünü anlatan Koyak, "İkisi çiftliğin arka kısmından ahıra girerek büyükbaş hayvanların içerisinden kamyonetle götürebilecekleri büyüklükte 2 ineği seçtikten sonra iple bağlayarak götürüyorlar. Görüntüleri detaylı incelediğimizde panelvan bir aracın farları kapalı olarak çiftlik yakınlarına park ettiği görülüyor." diye konuştu.

Koyak, son günlerde çevre köylerde de buna benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını, bu kişilerin aynı kişiler olabileceğini belirterek, durumu jandarmaya bildirdiklerini kaydetti.

Güvenlik kamerası görüntülerine inceleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.