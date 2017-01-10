10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa merkezli hırsızlık operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 10:27
Manisa merkezli hırsızlık operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli İzmir ve Uşak'ta yapılan operasyonda son üç ayda 19 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, "iş yerinden çelik kasa hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık, silahlı yağma, gasp, oto hırsızlığı, evrakta sahtecilik" olayları ile ilgili Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 3 ildeki operasyonda gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri biten 4 şüpheli adliye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkartılan S.K. (28), D.Ö. (23), F.E. (19), K.Ö. (27) tutuklandı.

Manisa, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı olarak 2 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı daha önce adliye sevk edilmiş, 2 zanlı tutuklanmıştı.

Operasyonda çalıntı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ile gümrük kaçağı 781 paket sigara, 220 şişe alkol ve suçlarda kullanıldığı tespit edilen otomobil ele geçirilmişti.






İLGİLİ HABERLER

Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi
YEREL

JEOPARK BELEDİYESPOR ELMASPOR' 3-0 YENDİ
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Manisa'da horoz dövüşü baskını
YEREL

MANİSA'DA HOROZ DÖVÜŞÜ BASKINI
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Manisa'daki terör operasyonu
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Çalışan gazetecileri unutmadılar
YEREL

ÇALIŞAN GAZETECİLERİ UNUTMADILAR
Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik'e teşekkür
YEREL

ŞAMPİYON TENİSÇİLERDEN BAŞKAN ÇELİK'E TEŞEKKÜR
Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İKİ ENGELLİYİ DAHA SEVİNDİRDİ
Manisa'da 477. Mesir Festivali hazırlıkları sürüyor
YEREL

MANİSA'DA 477. MESİR FESTİVALİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Salihli Devlet Hastanesi'ne Kalp Damar Cerrahı atandı
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ'NE KALP DAMAR CERRAHI ATANDI
Kaymakam Akyol misafirlerini ağırladı
YEREL

KAYMAKAM AKYOL MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Selendi'de diyaliz ünitesi hizmete girdi
YEREL

SELENDİ'DE DİYALİZ ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ
Salihli Kocaçeşmespor'da Veli Özdemir dönemi başladı
YEREL

SALİHLİ KOCAÇEŞMESPOR'DA VELİ ÖZDEMİR DÖNEMİ BAŞLADI
Görme engelliler için sesleri kitap olacak
YEREL

GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLERİ KİTAP OLACAK
Bir TEOG birincisi de Ali Rıza Çevik'ten
YEREL

BİR TEOG BİRİNCİSİ DE ALİ RIZA ÇEVİK'TEN
Ahmet Bayram yaş kategorisinde birinci oldu
YEREL

AHMET BAYRAM YAŞ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU
Büyükşehir çilek üreticisini destekliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇİLEK ÜRETİCİSİNİ DESTEKLİYOR
Sultanlar, hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

SULTANLAR, HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Köprübaşı Mezarlığı çiçeklerle donatıldı
YEREL

KÖPRÜBAŞI MEZARLIĞI ÇİÇEKLERLE DONATILDI
Şehzadeler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

ŞEHZADELER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Kısa film ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

KISA FİLM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Salihli'de Karate Hakem eğitimi düzenlendi
YEREL

SALİHLİ'DE KARATE HAKEM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Manisa'daki terör operasyonu
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU