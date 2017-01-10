Manisa merkezli hırsızlık operasyonu

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MANİSA (AA) - Manisa merkezli İzmir ve Uşak'ta yapılan operasyonda son üç ayda 19 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, "iş yerinden çelik kasa hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık, silahlı yağma, gasp, oto hırsızlığı, evrakta sahtecilik" olayları ile ilgili Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 3 ildeki operasyonda gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri biten 4 şüpheli adliye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkartılan S.K. (28), D.Ö. (23), F.E. (19), K.Ö. (27) tutuklandı.

Manisa, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı olarak 2 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı daha önce adliye sevk edilmiş, 2 zanlı tutuklanmıştı.

Operasyonda çalıntı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ile gümrük kaçağı 781 paket sigara, 220 şişe alkol ve suçlarda kullanıldığı tespit edilen otomobil ele geçirilmişti.



















