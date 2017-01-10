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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Japonya ve Güney Kore arasında heykel gerginliği

10 Ocak 2017 Salı, 10:28

SEUL (AA) - Güney Kore'de İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerinin köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınlar konusunda iki ülke arasında varılan anlaşmayı protesto etmek için hafta sonu kendini ateşe veren Budist rahip hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Japonya ile Güney Kore arasında 2015 yılında varılan anlaşmayı protesto etmek için kendini ateşe veren 64 yaşındaki rahip Ven Jungwon'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Konuşmasında, Japonya'nın Busan Konsolosu Yasuhiro Morimoto'nun ve hemen ardından Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'nin köle olarak kullanılan Güney Koreli kadınları temsil eden heykelin Japonya'nın Busan konsolosluğu önüne konulması nedeniyle ülkelerine dönmelerine değinen Hwang, iki ülke arasındaki anlaşmaya saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Hwang, taraflara Japonya ile halihazırda gerilen ilişkileri daha da tahrik etmeme çağrısı yaptı.

Ülkede pazar günü düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendini ateşe veren rahibin olay yerinde bıraktığı notta, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin cezalandırılması ve iki ülke arasındaki anlaşmanın feshedilmesine dair talepleri ve "Lütfen ölümümü değersizleştirmeyin." ifadesi yer alıyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullanılan kadınları sembolize eden heykelin, Güney Kore'nin Busan kentindeki konsolosluğunun önüne konulması üzerine Japonya'nın Busan Konsolosu Yasuhiro Morimoto ve Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine dün ülkelerine dönmüştü.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hafta sonu bir televizyon kanalına verdiği röportajda, konuyla ilgili geçen yıl iki ülke arasında varılan anlaşmayı anımsatarak Güney Kore'ye bu anlaşmaya saygı duyma çağrısı yapmıştı.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde geçmişte köle yapılan kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı. Savaş yıllarında Japon askerler tarafından köle olarak kullanılan Güney Koreli kadınlardan çok azı hayatta bulunuyor. Fondaki para, Güney Kore hükümetinin tespit ettiği 238 kadından hayatta olan 40'ı ve geri kalanlarının aileleri arasında paylaştırılacak.

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