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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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BOTAŞ, Fenerbahçe maçına odaklandı

10 Ocak 2017 Salı, 10:29

ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 13. hafta maçında, deplasmanda yapacakları Fenberbahçe maçına her zamanki ciddiyetleriyle hazırlanacaklarını söyledi.

Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta derbi maçta Adana ASKİ ile karşılaştıklarını anımsattı.

Bu maça iyi başlamalarına rağmen ikinci yarıda gereken direnci gösteremedikleri için karşılaşmayı kaybettiklerini belirten Yıldızoğlu, "İkinci yarıda yaptığımız özellikle kötü hücumlar, maçı kaybetmemize neden oldu. Adana ASKİ'yi de tebrik ederim, onlar da maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptı. İki Adana takımının maçında dolu tribünlere oynamayı arzu ederdik. Her iki takımın da amacı Adana'yı daha iyi temsil etmek." diye konuştu.

Yıldızoğlu, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sims'in durumu belli değil, sakatlıklığı devam ediyor. Düzelirse eğer bu maça yetiştirmeye çalışacağız. Onun dışında önemli bir sakatlık problemimiz yok. Her zamanki ciddiyetimizle maça hazırlanacağız. Sıkıntılarımızı da daha iyi çalışarak, çözme gayretinde olacağız. Bu mağlubiyetin ardından oyuncularımın reaksiyon göstereceğine inanıyorum."

BOTAŞ, 14 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

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