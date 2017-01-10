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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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GRAFİKLİ - Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

10 Ocak 2017 Salı, 10:34

ANKARA (AA) - Trafiğe kayıtlı araç sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarak 21 milyon 3 bin 368'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 3 bin 368 taşıtın yüzde 53,6’sını otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 129 bin 360 taşıt içinde otomobil yüzde 68,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14,3 ile kamyonet, yüzde 7,8 ile motosiklet, yüzde 5,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekime göre yüzde 32,1 arttı. Bu artış, otomobilde yüzde 49,2, minibüste yüzde 15,8, otobüste yüzde 5,9, kamyonette yüzde 21,9, kamyonda yüzde 22,3 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21,4, traktörde ise yüzde 4,2 azalış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 57,5, kamyonette yüzde 5,7, motosiklette yüzde 2, traktörde yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 21,7, otobüste yüzde 18,3, kamyonda yüzde 18,6, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 55,6 azalış oldu.

Devri yapılan toplam 627 bin 425 taşıt içinde otomobil yüzde 70,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 254 bin 357 otomobilin yüzde 39,3’ü LPG, yüzde 33,4’ü dizel, yüzde 26,9’u benzin yakıtlı olduğu belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan 88 bin 720 otomobilin yüzde 13,2’sinin Volkswagen, yüzde 9'unun Renault, yüzde 7,5’inin Opel, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 6,7’sinin Mercedes-Benz, yüzde 6,5’inin Hyundai, yüzde 6,4’ünün Fiat, yüzde 5,3’ünün Dacia, yüzde 5,1’inin BMW, yüzde 4,1’inin Nissan olduğu, yüzde 29,1’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

- Ocak- kasım dönemi

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 113 bin 235 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 104 bin 339 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 8 bin 896 arttı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 680 bin 493 otomobilin yüzde 38,7’si 1501-1600, yüzde 25,8’i 1401-1500, yüzde 15,5'i 1301-1400, yüzde 15,2'si 1300 ve altı, yüzde 3,5’i 1601-2000, yüzde 1,3’ü 2001 ve üstü motor silindir hacimlilerden oluştuğu kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61,2'si beyaz, yüzde 15,8’i gri, yüzde 8,6’sı siyah ve yüzde 6,4’ü kırmızı, yüzde 7,9’u diğer renklerden oluştu.

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