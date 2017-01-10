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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

10 Ocak 2017 Salı, 10:52

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde, yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle 33 E 4363 plakalı hafif ticari araç, yolda duran 63 YY 062 plakalı tıra, daha sonra seyir halindeki 21 AG 903 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, önündeki 38 D 0734 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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