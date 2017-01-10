Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı açılıyor

ANKARA (AA) - "Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi Sınavı", 8 Nisan'da Ankara'da yapılacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziraat ve kimya mühendisi, kimyager, eczacı ve bitki sağlığı konularında dersler alarak mezun olan tekniker veya ziraat teknisyenlerinin katılabileceği sınav, 8 Nisan'da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Adaylar, 13-24 Şubat'ta Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezine "https://aday.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri, 31 Mart-8 Nisan'da aynı adresten yayınlanacak.
Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancılık sınavına ilişkin takvim ve uygulama talimatına, Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.