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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Çalıntı otomobille kaza yapınca yakalandılar

10 Ocak 2017 Salı, 10:54
Çalıntı otomobille kaza yapınca yakalandılar

ADANA (AA) - Adana'da otomobil çalıp 30 güvercini pompalı tüfekle gasbederek kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 63 KT 442 plakalı otomobilin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, Süleyman Vahit Caddesi'nde aracı fark edip takibe aldı.

Ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak isteyince şüpheliler kaçmaya başladı.

Dedekorkut Mahallesi ara sokaklarında ilerleyen araç ana yola çıkarken duramayarak bir iş yerine çarptı. Bu sırada otomobille çarpışan bir motosikletin sürücüsü de yaralandı.

Polis ekipleri, kaza yapan araçta hakkında 4 suçtan yakalama kararı bulunan E.D'nin de aralarında olduğu üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Hayatı tehlikesi bulunduğu bildirilen yaralı motosiklet sürücüsü ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümünde, aralarında yavruların da olduğu çalıntı 30 güvercin ile pompalı tüfek, demir kesme makası ve bıçak da ele geçirildi.

Güvercinlerin gasbedildiğini belirleyen ekipler sahibi Ahmet Özgen ile irtibata geçerek olay yerine çağırdı. Gelip güvercinleri alan Özgen, zanlıların güvercinleri silah zoruyla yeğeninden aldığını belirterek, yavruların her birinin değerinin yaklaşık 3 bin lira, diğerlerinin ise bin lira olduğunu ifade etti.





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