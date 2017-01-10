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ADANA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

Askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Keskin'in cenazesini annesi Elife Keskin, astsubay eşi Gökçe Keskin, akrabaları ve yakınları ile Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehidin eşi, annesi ve yakınları, törende göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit Keskin'in naaşı, Merkez Sabancı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti.

