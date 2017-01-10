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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Vestel'den enerji tasarrufu açıklaması

10 Ocak 2017 Salı, 11:05

ANKARA (AA) - Vestel, geçen yıl gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları sonucunda 10 milyon kilovatsaat elektrik ve 2 milyon metreküp doğalgaz olmak üzere toplam 113 bin giga jul enerji tasarrufu elde ettiğini duyurdu.

Vestel tarafından, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yapılan yazılı açıklamada, şirketin son 10 yılda üretimini artırmasına karşın, üretim tesislerinde su tüketiminin yüzde 14 düşürüldüğü bildirildi.

Şirketin, Endüstriyel Mükemmellik Ödülleri'nde Avrupa Şampiyonu olduğu belirtilen açıklamada, Vestel'in, 2016'da gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları sonucunda 10 milyon kilovatsaat elektrik ve 2 milyon metreküp doğalgaz olmak üzere toplam 113 bin giga jul enerji tasarrufu sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Vestel'in beyaz eşya sektöründe Avrupa pazarının ilk 5 üreticisinden biri olduğu hatırlatılarak, şirketin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını aralıksız sürdürerek çevre dostu ve yüksek tasarruflu ürünler ürettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, enerji ve su kaynaklarını verimli şekilde kullanmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerinin altını çizdi.

Erdoğan, Vestel beyaz eşyalarının rakiplerine oranla enerji ve su tasarrufunda daha önde olduğunu belirterek, "Ürünlerimizdeki enerji tüketimi 10 yıl öncesine göre ortalama yüzde 60 oranında azaldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de Vestel beyaz eşyaları kullanılarak enerji ve su tüketiminde toplam 4,2 milyar lira tasarruf sağlanabileceğini belirten Erdoğan, "Sadece elektrik enerjisinde 2,8 milyar lira değerinde tasarruf elde edebiliriz. Bu tasarruf, 2 Keban Barajı'nın bir senede ürettiği elektrik enerjisi miktarına eşit. Bir başka deyişle bir yılda sağlanabilecek elektrik tasarrufu ile 52,4 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyip, 70 milyon ağacın görevini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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