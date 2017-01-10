Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli, Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de 33 adrese operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY'e ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.