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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki izinsiz yürüyüş iddiası

10 Ocak 2017 Salı, 11:12

ADANA (AA) - Adana'da, geçen yıl Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını protesto etmek için izinsiz yürüyüş yaptıkları iddia edilen 63 kişi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Adana Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısı üzerine, 13 Mart 2016'da meydana gelen Ankara'daki terör saldırısını protesto etmek için 15 Mart 2016’da düzenlenen yürüyüşle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, aralarında ö dönem Adana Barosu Başkanı olan Mengücek Gazi Çıtırık, o zaman yönetim kurulu üyesi olan şimdiki baro başkanı Veli Küçük, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Ahmet Karagöz, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir ile çok sayıda avukat, dernek, sendika, parti ve oda temsilcilerinin bulunduğu 63 kişi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan iddianame hazırlandı.

Tutuksuz sanıkların 3'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Büyükşehir Belediyesi önünde 300 kişilik grubun yürüyüş yapmak için toplandığı ve gruptakiler tarafından çeşitli sloganlar atıldığı kaydedildi.

Grup temsilcileri ve güvenlik güçleri arasında görüşmeler yapıldığını da belirtilen iddianamede, yürüyüşe izin verilmeyeceğinin söylendiği grubun yürüyüşe geçmesi üzerine güvenlik güçlerince uyarı yapıldığı, uyarılara rağmen grubun kanunsuz yürüyüşte ısrar ettiği belirtildi.

Barikatı yarmaya çalışıp güvenlik kuvvetlerini itekleyen eylemcilerin barikattan uzaklaşmasını ve fiziki müdahalesine son vermek amacıyla güvenlik güçlerince gruba biber gazı sıkıldığı da anlatılan iddianamede, güvenlik güçlerince yapılan gazlı müdahale sonrası grup tarafından yapılan oturma eylemi ve basın açıklaması sonrası dağılımın gerçekleştiği kaydedildi.

İddianamede ifadelerine de yer verilen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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