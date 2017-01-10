Milletlerarası anlaşmalar

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ANKARA (AA) - Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere yardım sağlanmasına ilişkin Türkiye ile Çekya ve Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan hibe anlaşmaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Müsteşarlığı ile Çekya İçişleri Bakanlığı ve Çekya Dışişleri Bakanlığı arasında geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik AFAD'ın faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 20 milyon Çek korunası karşılığı avro sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma da Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Konya, Mersin ve Hatay'da sağlık merkezleri inşa edilmesini, Suriyeli kadın ve çocuklara ayni yardımın yapılması için 5 milyon ABD dolarına kadar hibe sağlanmasını içeriyor.



