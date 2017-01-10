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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Soğuk hava ürün hasadını geciktirdi

10 Ocak 2017 Salı, 11:14

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, aşırı soğukların ürün hasadını geciktirdiğini belirterek, üreticilerin de tüketicilerin de artan fiyatlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı soğukların ürün hasadını geciktirmesinin yanı sıra ürün yetiştirme maliyetlerini de artırdığına dikkati çekti.

Son günlerde bilhassa sebze fiyatlarının yüksek seyretmesinin dar gelirli vatandaşları zorladığının altını çizen Palandöken, "Çoğu insan pazardan boş dönmektedir. Üretici de tüketici de artan fiyatlardan şikayetçi. Zincirler malı tarladan kapatıp, istediği fiyata satıyor. Zincirlerin yanı sıra havaların soğumasını bahane ederek fiyatları yükselten spekülatörleri de unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerin kar ve soğuk sebebiyle hasat yapmakta geciktiğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Ürün yetişme süresi uzadı. Halde domates 2,5-3 liraya, patlıcan 3- 3,5 liraya, biberler 3,5-4 liraya, salatalık ise 1,5-2 liraya satılıyor ama zincirlerin malı tarlada kaça kapattığını bilmiyoruz. Piyasaya hakim durumdalar. Tarlada 1'e alınan tüketiciye 5'e ulaşıyor. Bu durumdan üretici de tüketici de memnun değil. Ankara'da pazarlarda hamsinin en yüksek fiyatı 10 lira ancak alışveriş merkezlerindeki balıkçılarda ise 1 kilo hamsinin fiyatı 25-30 lira arasında değişiyor. Balık fiyatları da sebze fiyatları gibi spekülatörler tarafından artırılmaktadır."

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