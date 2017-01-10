10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli minikler "pizza ustası" oldu

10 Ocak 2017 Salı, 11:27
Suriyeli minikler "pizza ustası" oldu

GAZİANTEP (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Gaziantep'e sığınan Suriyeli çocuklar, aşçılık okulunda ilk kez yaptıkları pizzanın tadına da baktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) Aşçılık Okulunca Suriyeli miniklere yönelik etkinlik düzenlendi. Daha önce yetimler, öğrenciler ve ev hanımlarının da katıldığı organizasyon kapsamında bu kez Suriyeli çocuklar, pizzalara şekil ve lezzet verdi.

Ensar Toplum Merkezi bünyesindeki yaşları 5 ila 12 arasında değişen 15 Suriyeli çocuk, önlüklerini giyerek pizza yapmak için kolları sıvadı.

Merdane yardımıyla açtıkları hamurlarına beğenilerine göre malzemeler yerleştiren Suriyeli minikler, eğitmen aşçıların gözetiminde fırında pişirdikleri pizzaların tadına da baktı.

Eğitmen şef Selen Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşçılık Okulu olarak kentteki çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Suriyeli çocukları da ilk kez bu etkinliklere dahil ettiklerini aktaran Yetkin, şunları söyledi:

"Bu sefer Suriyeli çocuklara dokunmak istedik. Onlarla birlikte pizza yapım tekniklerini gördük. Herkes kendi pizzasını yaptı. Bu kursu, Suriye'deki savaştan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve stresleri atlamaları için yapmayı düşündük. Suriyeli çocukların arasında ilk defa pizza yiyenler var. İlk defa pizza yapanlar var."

Yetkin, Suriyeli çocukları böylece bir nebzede olsa stresli ortamlarından uzaklaştıklarını ifade ederek, "Uzun süredir çadırda yaşayanlar var. Pizza yaparken çok mutlu olduklarını gözlemledim. Çok heveslilerdi. Hepsi sırasını bile bekleyemedi. Heyecanla yaptıkları pizzaları güzelce yediler. Kendi başlarına yemek yapabildiklerini gördüler. Aşçı olmak isteyenler bile var. Buradaki ortamdan daha çok etkilendiler." değerlendirmesinde bulundu.

- Aşçı olmak istiyorlar

Suriyeli Elsa Yassa, ilk kez pizza yaptığını belirterek, "Pizzayı çok beğendim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden aşçı olmak istiyorum. Annem hamuru yoğurursa ben de üzerine malzemeleri koyup evde yaparım. Kesinlikle bunu yapmayı deneyeceğim." dedi.

Muhammed Hadi, Suriye'de bir kez pizza yediğini ifade ederek, "Ancak ilk kez yaptığım pizzayı yedim. Çok da beğendim. Ben de aşçı olmak istiyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum." diye konuştu.

- "Türkiye'ye minnettarız"

Ensar Toplum Merkezi eğitmeni Yahya Dede, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Halep'ten Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin kendilerine böyle bir olanak sağlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dede, "Burada gördüğünüz gibi çocukların hepsi çok mutlu oldu. Streslerini attılar. Türkiye'ye minnettarız." sözlerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Araban Ziraat Odasına hizmet aracı
YEREL

ARABAN ZİRAAT ODASINA HİZMET ARACI
Büyükşehir Gaziantepspor, forvet ve stoper peşinde
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, FORVET VE STOPER PEŞİNDE
İki badem çeşidi tescillendi
YEREL

İKİ BADEM ÇEŞİDİ TESCİLLENDİ
GTO'ya &quot;hayırlı olsun&quot; ziyaretleri devam ediyor
YEREL

GTO'YA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Şehit askerler için tören
YEREL

ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Belediye meclis üyelerinden şehit yakınlarına destek
YEREL

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN ŞEHİT YAKINLARINA DESTEK
Gaziantep'te huzur uygulaması
YEREL

GAZİANTEP'TE HUZUR UYGULAMASI
Ak Partili Milletvekili Koçer'den Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
GAÜN iş dünyası ile kolkola
YEREL

GAÜN İŞ DÜNYASI İLE KOLKOLA
Gaziantep'ten Haleplilere yardım
YEREL

GAZİANTEP'TEN HALEPLİLERE YARDIM
En güzel seramikler Forum Gaziantep ziyaretçilerinden
YEREL

EN GÜZEL SERAMİKLER FORUM GAZİANTEP ZİYARETÇİLERİNDEN
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN:
Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt:
YEREL

GAZİANTEP BASIN CEMİYETİ BAŞKANI ARİF KURT:
Şahinbey doğaya dokundu
YEREL

ŞAHİNBEY DOĞAYA DOKUNDU
Vali Yerlikaya gazeteciler gününü kutladı
YEREL

VALİ YERLİKAYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Suriyelilere geçici koruma kimliği
YEREL

SURİYELİLERE GEÇİCİ KORUMA KİMLİĞİ
Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık
YEREL

GAZİANTEP'TE KUYUMCUDAN HIRSIZLIK

Tahmazoğlu, çalışan gazeticiler gününü kutladı
YEREL

TAHMAZOĞLU, ÇALIŞAN GAZETİCİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

MHP İL BAŞKANI MUHİTTİN TAŞDOĞAN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay:
YEREL

GAZİANTEP GAZETECİLER CEMİYETİ (GGC) BAŞKANI İBRAHİM AY:
Rektör Gür'den iade-i ziyaretler
YEREL

REKTÖR GÜR'DEN İADE-İ ZİYARETLER
Kulak basıncına endoskopik balon yöntemi ile müdahale
YEREL

KULAK BASINCINA ENDOSKOPİK BALON YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE