Suriyeli minikler "pizza ustası" oldu

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GAZİANTEP (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Gaziantep'e sığınan Suriyeli çocuklar, aşçılık okulunda ilk kez yaptıkları pizzanın tadına da baktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) Aşçılık Okulunca Suriyeli miniklere yönelik etkinlik düzenlendi. Daha önce yetimler, öğrenciler ve ev hanımlarının da katıldığı organizasyon kapsamında bu kez Suriyeli çocuklar, pizzalara şekil ve lezzet verdi.

Ensar Toplum Merkezi bünyesindeki yaşları 5 ila 12 arasında değişen 15 Suriyeli çocuk, önlüklerini giyerek pizza yapmak için kolları sıvadı.

Merdane yardımıyla açtıkları hamurlarına beğenilerine göre malzemeler yerleştiren Suriyeli minikler, eğitmen aşçıların gözetiminde fırında pişirdikleri pizzaların tadına da baktı.

Eğitmen şef Selen Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşçılık Okulu olarak kentteki çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Suriyeli çocukları da ilk kez bu etkinliklere dahil ettiklerini aktaran Yetkin, şunları söyledi:

"Bu sefer Suriyeli çocuklara dokunmak istedik. Onlarla birlikte pizza yapım tekniklerini gördük. Herkes kendi pizzasını yaptı. Bu kursu, Suriye'deki savaştan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve stresleri atlamaları için yapmayı düşündük. Suriyeli çocukların arasında ilk defa pizza yiyenler var. İlk defa pizza yapanlar var."

Yetkin, Suriyeli çocukları böylece bir nebzede olsa stresli ortamlarından uzaklaştıklarını ifade ederek, "Uzun süredir çadırda yaşayanlar var. Pizza yaparken çok mutlu olduklarını gözlemledim. Çok heveslilerdi. Hepsi sırasını bile bekleyemedi. Heyecanla yaptıkları pizzaları güzelce yediler. Kendi başlarına yemek yapabildiklerini gördüler. Aşçı olmak isteyenler bile var. Buradaki ortamdan daha çok etkilendiler." değerlendirmesinde bulundu.

- Aşçı olmak istiyorlar

Suriyeli Elsa Yassa, ilk kez pizza yaptığını belirterek, "Pizzayı çok beğendim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden aşçı olmak istiyorum. Annem hamuru yoğurursa ben de üzerine malzemeleri koyup evde yaparım. Kesinlikle bunu yapmayı deneyeceğim." dedi.

Muhammed Hadi, Suriye'de bir kez pizza yediğini ifade ederek, "Ancak ilk kez yaptığım pizzayı yedim. Çok da beğendim. Ben de aşçı olmak istiyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum." diye konuştu.

- "Türkiye'ye minnettarız"

Ensar Toplum Merkezi eğitmeni Yahya Dede, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Halep'ten Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin kendilerine böyle bir olanak sağlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dede, "Burada gördüğünüz gibi çocukların hepsi çok mutlu oldu. Streslerini attılar. Türkiye'ye minnettarız." sözlerine yer verdi.