Breivik davasında Norveç hükümetinin temyiz başvurusu görüşülmeye başlandı

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SKIEN (AA) - Norveç'te mahkeme, hükümetin, Oslo bölge mahkemesinin, Norveç'te 2011 yılında hükümet binalarına ve Utoya Adası'na düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in insani haklarının yetkililer tarafından ihlal edildiğine hükmeden kararına yönelik temyiz başvurusunu incelemeye başladı.

Breivik'in tutulduğu Skien hapishanesinde kurulan geçici mahkeme salonunda görülen davaya altı gün süre tanındığı bildirildi.

Anders Behring Breivik'e, işlediği cinayetlere rağmen insanca davranıldığı, sanığın güvenlik nedeniyle diğer mahkumlardan ayrı bir hücrede tutulması gerektiği ifade ediliyor.

Norveç hükümeti, 26 Nisan 2016'da, Oslo bölge mahkemesinin, Breivik'in insani haklarının yetkililer tarafından ihlal edildiğine ilişkin kararına yönelik temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Oslo bölge mahkemesi, Breivik'in, Norveç devleti aleyhinde açtığı "insan hakları" davasına ilişkin kararını 20 Nisan 2016'da açıklamıştı. Kararda, 77 kişiyi öldüren Breivik'in cezaevi koşullarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi yasaklayan maddesini ihlal ettiği savunulmuştu.

Breivik'in cezaevi şartlarına itirazı, "işlediği suçların ciddiyetine rağmen kendisine insanca muamele edildiği" belirtilerek reddedilmişti.

Mahkeme, Breivik'in özel hayatına saygı gösterilmesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayeti kabul etmemişti.

Demokratik bir toplumda insanlık dışı ve onur kırıcı muamele edilmemesinin temel bir değer olduğu hatırlatılan kararda, bunun teröristler ve katiller için de geçerli olduğu kaydedilmişti.

Norveç'te 2011 yılında hükümet binalarına ve Utoya Adası'na düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Norveç'ten şikayetçi olmuştu.



