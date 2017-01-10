10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Breivik davasında Norveç hükümetinin temyiz başvurusu görüşülmeye başlandı

10 Ocak 2017 Salı, 11:33

SKIEN (AA) - Norveç'te mahkeme, hükümetin, Oslo bölge mahkemesinin, Norveç'te 2011 yılında hükümet binalarına ve Utoya Adası'na düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in insani haklarının yetkililer tarafından ihlal edildiğine hükmeden kararına yönelik temyiz başvurusunu incelemeye başladı.

Breivik'in tutulduğu Skien hapishanesinde kurulan geçici mahkeme salonunda görülen davaya altı gün süre tanındığı bildirildi.

Anders Behring Breivik'e, işlediği cinayetlere rağmen insanca davranıldığı, sanığın güvenlik nedeniyle diğer mahkumlardan ayrı bir hücrede tutulması gerektiği ifade ediliyor.

Norveç hükümeti, 26 Nisan 2016'da, Oslo bölge mahkemesinin, Breivik'in insani haklarının yetkililer tarafından ihlal edildiğine ilişkin kararına yönelik temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Oslo bölge mahkemesi, Breivik'in, Norveç devleti aleyhinde açtığı "insan hakları" davasına ilişkin kararını 20 Nisan 2016'da açıklamıştı. Kararda, 77 kişiyi öldüren Breivik'in cezaevi koşullarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi yasaklayan maddesini ihlal ettiği savunulmuştu.

Breivik'in cezaevi şartlarına itirazı, "işlediği suçların ciddiyetine rağmen kendisine insanca muamele edildiği" belirtilerek reddedilmişti.

Mahkeme, Breivik'in özel hayatına saygı gösterilmesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayeti kabul etmemişti.

Demokratik bir toplumda insanlık dışı ve onur kırıcı muamele edilmemesinin temel bir değer olduğu hatırlatılan kararda, bunun teröristler ve katiller için de geçerli olduğu kaydedilmişti.

Norveç'te 2011 yılında hükümet binalarına ve Utoya Adası'na düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Norveç'ten şikayetçi olmuştu.


İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Kaymakamlara hitaben) Eğer görev yaptığınız yörelerde terör örgütleri taban buluyorsa, öyle veya böyle oradan bir teröristin çıkıp silahını size ve bu ülkedeki herhangi bir masuma doğrultması, unutmayın, kaçınılmazdır. Bu bakımdan işimizi savsaklama, hata yapma, gaflete düşme, rehavete kapılma hakkımız olmadığını çok iyi bilmemiz lazım. Hani 'milli seferberlik' diyorum ya, işte bu çağrımın en başta gelen muhatapları sizlersiniz. Sizler, bu milli seferberliğin en önemli planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak arazidesiniz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(KAYMAKAMLARA HİTABEN) EĞER GÖREV YAPTIĞINIZ YÖRELERDE TERÖR ÖRGÜTLERİ TABAN BULUYORSA, ÖYLE VEYA BÖYLE ORADAN BİR TERÖRİSTİN ÇIKIP SİLAHINI SİZE VE BU ÜLKEDEKİ HERHANGİ BİR MASUMA DOĞRULTMASI, UNUTMAYIN, KAÇINILMAZDIR. BU BAKIMDAN İŞİMİZİ SAVSAKLAMA, HATA YAPMA, GAFLETE DÜŞME, REHAVETE KAPILMA HAKKIMIZ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLMEMİZ LAZIM. HANİ 'MİLLİ SEFERBERLİK' DİYORUM YA, İŞTE BU ÇAĞRIMIN EN BAŞTA GELEN MUHATAPLARI SİZLERSİNİZ. SİZLER, BU MİLLİ SEFERBERLİĞİN EN ÖNEMLİ PLANLAYICISI VE UYGULAYICISI OLARAK ARAZİDESİNİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Terör örgütleri) Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düşmanıdır. Hepsi de gözünü kan bürümüş, ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş katiller güruhudur. Bu örgütler, yıllardır kullananları, sosyolojik tabanlarını oluşturan kesimleri dahi dehşete düşüren kan dökücülükleriyle çağımızın barbarları durumundadır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(TERÖR ÖRGÜTLERİ) HEPSİ DE ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN DÜŞMANIDIR. HEPSİ DE GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ, ELLERİNE FIRSAT GEÇTİĞİNDE DEVLETİMİZİ YOK ETMEYE ANT İÇMİŞ, ZİHİNLERİNİ VE BEDENLERİNİ KİRAYA VERMİŞ KATİLLER GÜRUHUDUR. BU ÖRGÜTLER, YILLARDIR KULLANANLARI, SOSYOLOJİK TABANLARINI OLUŞTURAN KESİMLERİ DAHİ DEHŞETE DÜŞÜREN KAN DÖKÜCÜLÜKLERİYLE ÇAĞIMIZIN BARBARLARI DURUMUNDADIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanları sebebiyle yaşanın sıkıntılara karşı da dikkatli olmalıyız. Terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin devletten temizlenmesi en az silah kullanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği olmadan ötekinin hareket alanı elde edebilmesi mümkün değildir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GEREK FETÖ GEREKSE BÖLÜCÜ ÖRGÜTLERİN DEVLETE SIZMIŞ ELEMANLARI SEBEBİYLE YAŞANIN SIKINTILARA KARŞI DA DİKKATLİ OLMALIYIZ. TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI KİŞİLERİN DEVLETTEN TEMİZLENMESİ EN AZ SİLAH KULLANAN TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KADAR ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ, BİRİNİN DESTEĞİ OLMADAN ÖTEKİNİN HAREKET ALANI ELDE EDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR."
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
ÖSYM'den ilk deneme sınavına tanıtım videosu
YEREL

ÖSYM'DEN İLK DENEME SINAVINA TANITIM VİDEOSU
Hayvanlar da insanlar gibi yavrularını solunda taşıyor
YEREL

HAYVANLAR DA İNSANLAR GİBİ YAVRULARINI SOLUNDA TAŞIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye, terörle mücadelesini ve bunun için bölgesinde tüm operasyonları tek başına, kendi imkanlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetindedir. Bu durumu anlamayan veya buna karşı çıkan, hakikatlere gözünü kapatıyor demektir. Dostluk, müttefiklik, iyi ilişkiler, dayanışma, işbirliği gibi hususlar ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor, yoksa inanın sözden ibaret kalıyor. Bunun için Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız, ülke olarak güçlü olmalıyız, hükümet olarak güçlü olmalıyız.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELESİNİ VE BUNUN İÇİN BÖLGESİNDE TÜM OPERASYONLARI TEK BAŞINA, KENDİ İMKANLARIYLA VE KENDİ EVLATLARIYLA YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDEDİR. BU DURUMU ANLAMAYAN VEYA BUNA KARŞI ÇIKAN, HAKİKATLERE GÖZÜNÜ KAPATIYOR DEMEKTİR. DOSTLUK, MÜTTEFİKLİK, İYİ İLİŞKİLER, DAYANIŞMA, İŞBİRLİĞİ GİBİ HUSUSLAR ANCAK SİZ GÜÇLÜYSENİZ BİR KARŞILIK BULUYOR, YOKSA İNANIN SÖZDEN İBARET KALIYOR. BUNUN İÇİN TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ, ÜLKE OLARAK GÜÇLÜ OLMALIYIZ, HÜKÜMET OLARAK GÜÇLÜ OLMALIYIZ."
TSK'ya &quot;milli&quot; tüfek teslimatı
YEREL

TSK'YA "MİLLİ" TÜFEK TESLİMATI
Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
FIFA, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını açıkladı
YEREL

FIFA, 2026'DAN İTİBAREN DÜNYA KUPASI'NA 48 TAKIMIN KATILACAĞINI AÇIKLADI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı, ülkemizin içini sağlam tutmamızdır. Eğer, biz kendi topraklarımızın içinde huzuru, güveni, refahı temin edemezsek, dışarıda ne sözümüzün bir kıymeti kalır ne de tek bir adım atacak zemin bulabiliriz. Terör örgütlerini, adeta vardiya usulü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler, işte bunu istiyor.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ULUSLARARASI ALANDA VE SINIRLARIMIZ DIŞINDA VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN BAŞARISININ BİRİNCİ ŞARTI, ÜLKEMİZİN İÇİNİ SAĞLAM TUTMAMIZDIR. EĞER, BİZ KENDİ TOPRAKLARIMIZIN İÇİNDE HUZURU, GÜVENİ, REFAHI TEMİN EDEMEZSEK, DIŞARIDA NE SÖZÜMÜZÜN BİR KIYMETİ KALIR NE DE TEK BİR ADIM ATACAK ZEMİN BULABİLİRİZ. TERÖR ÖRGÜTLERİNİ, ADETA VARDİYA USULÜ ÜLKEMİZDE EYLEM YAPMAYA TEŞVİK EDENLER, İŞTE BUNU İSTİYOR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himayeleri altına alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz. Bölgenin tarihi, dini, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan, tamamen kağıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler, birer birer çöküyor. Türkiye, işte tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmanın çabasını veriyor.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÜNE KADAR DEAŞ'LA MÜCADELEYİ İLK SIRAYA KOYAN ÜLKELERİN BUGÜN NEREDEYSE DEAŞ'I HİMAYELERİ ALTINA ALACAK HALE GELDİKLERİNİ İBRETLE TAKİP EDİYORUZ. BÖLGENİN TARİHİ, DİNİ, ETNİK, KÜLTÜREL YAPISINI DİKKATE ALMADAN, TAMAMEN KAĞIT ÜZERİNDEKİ PLANLAMALARLA YÜRÜTÜLEN PROJELER, BİRER BİRER ÇÖKÜYOR. TÜRKİYE, İŞTE TÜM BU KAOS İÇERİSİNDE HEM KENDİSİ HEM DE KARDEŞLERİ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMANIN ÇABASINI VERİYOR."
Küresel ısınma böcekleri olumsuz etkiliyor
YEREL

KÜRESEL ISINMA BÖCEKLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu
YEREL

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU
Orgeneral Akar, TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
YEREL

ORGENERAL AKAR, TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'I ZİYARET ETTİ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Bakan Çavuşoğlu'ndan &quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; mesajı
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN "ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" MESAJI
Tayland'daki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
YEREL

TAYLAND'DAKİ SELDE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

TDV &quot;İyilik Ödülleri&quot; için bin 200 hikaye incelendi
YEREL

TDV "İYİLİK ÖDÜLLERİ" İÇİN BİN 200 HİKAYE İNCELENDİ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Murray futbola merak sardı
YEREL

MURRAY FUTBOLA MERAK SARDI
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Yer çekirdeğinin &quot;kayıp elementi&quot; silikon olabilir
YEREL

YER ÇEKİRDEĞİNİN "KAYIP ELEMENTİ" SİLİKON OLABİLİR