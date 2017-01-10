10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağanak Suriye'deki çadır kentleri vurdu

10 Ocak 2017 Salı, 11:38
Sağanak Suriye'deki çadır kentleri vurdu

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşındaki İdlib kırsalında yer alan çadır kentlerde kalanlar, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bölgede yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Suriye'de çadırlarda yaşayan halkın hayatını olumsuz etkiliyor.

Yayladağı sınırı karşısındaki İdlib'e bağlı Harabjoz, Ayn el Beyda ve Hammuşiye köyleri çevresine kurulan onlarca çadır, rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Derelerdeki suların taşması üzerine kamp çevrelerini su basarken, oluşan sel nedeniyle de bazı yolların çöktüğü öğrenildi.

Ayn El Beyda köyü yakınlarındaki çadır kentin sorumlularından Abu Haffi, bölgelerinde iki haftayı aşkın süredir aralıksız yağış olduğunu belirtti.

İki hafta önce de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50'ye yakın çadırın çöktüğünü aktaran Haffi, şöyle konuştu:

"Sınır hattında yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. Kar yağışının hemen ardından şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Çadırlarımızın çoğu alt yapısız şekilde kurulu olduğundan bu yağışı kaldıramadı. Kimisi yırtıldı, kimisi taşan dere nedeniyle su altında kalarak çöktü. Yolların çökmesi nedeniyle bazı kampların ana yollar ve yerleşim yerleriyle bağlantıları kesildi. Durum çok kötü. Tek tesellimiz şu ana kadar bir can kaybımız olmaması." dedi.

En az 100 çadırın kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Haffi, bölgelerine yardım beklediklerini sözlerine ekledi.



İLGİLİ HABERLER

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı
YEREL

AK PARTİ SAMANDAĞ İLÇE BAŞKANI SELAHATTİN YETER GÖREVİ DEVRALDI
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi
YEREL

AŞIRI YAĞMURDAN OKUL BAHÇE DUVARINDA KAYMA MEYDANA GELDİ
Hatay'da toprak kayması
YEREL

HATAY'DA TOPRAK KAYMASI
Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
YEREL

HATAY'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 3 ÖLÜ
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Suriyelilere yardımlar sürüyor
YEREL

SURİYELİLERE YARDIMLAR SÜRÜYOR
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Dörtyol'un kurtuluşunun 95. yılı kutlandı
YEREL

DÖRTYOL'UN KURTULUŞUNUN 95. YILI KUTLANDI
Suriyelilere 11 tır insani yardım
YEREL

SURİYELİLERE 11 TIR İNSANİ YARDIM
Mezun oldukları lisenin kariyer günü konuğu oldular
YEREL

MEZUN OLDUKLARI LİSENİN KARİYER GÜNÜ KONUĞU OLDULAR
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Erzin'de kurtuluş konseri
YEREL

ERZİN'DE KURTULUŞ KONSERİ