Sağanak Suriye'deki çadır kentleri vurdu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşındaki İdlib kırsalında yer alan çadır kentlerde kalanlar, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bölgede yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Suriye'de çadırlarda yaşayan halkın hayatını olumsuz etkiliyor.

Yayladağı sınırı karşısındaki İdlib'e bağlı Harabjoz, Ayn el Beyda ve Hammuşiye köyleri çevresine kurulan onlarca çadır, rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Derelerdeki suların taşması üzerine kamp çevrelerini su basarken, oluşan sel nedeniyle de bazı yolların çöktüğü öğrenildi.

Ayn El Beyda köyü yakınlarındaki çadır kentin sorumlularından Abu Haffi, bölgelerinde iki haftayı aşkın süredir aralıksız yağış olduğunu belirtti.

İki hafta önce de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50'ye yakın çadırın çöktüğünü aktaran Haffi, şöyle konuştu:

"Sınır hattında yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. Kar yağışının hemen ardından şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Çadırlarımızın çoğu alt yapısız şekilde kurulu olduğundan bu yağışı kaldıramadı. Kimisi yırtıldı, kimisi taşan dere nedeniyle su altında kalarak çöktü. Yolların çökmesi nedeniyle bazı kampların ana yollar ve yerleşim yerleriyle bağlantıları kesildi. Durum çok kötü. Tek tesellimiz şu ana kadar bir can kaybımız olmaması." dedi.

En az 100 çadırın kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Haffi, bölgelerine yardım beklediklerini sözlerine ekledi.







