Eğitim kartlarını teknolojiyle buluşturdu

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ANKARA (AA) - Ankara'da bir girişimci, Pokemon GO oyununda da kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisi ile öğrenciler için yenilikçi eğitim materyalleri üretti.

Ders Zamanı Bilim Kartları Editörü Ali Sacihan, söz konusu ürünü, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'daki 11. Ankara Kitap Fuarı'nda tanıttı. Sacihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla kartlar ürettiklerini söyledi.

Kartların, gezegen, element, nesne, Galata Kulesi, Aspendos Antik Tiyatrosu, 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi birçok tarihi mekanın üç boyutlu görsel ve işitsel özelliklerinin anlatımını içerdiğini aktaran Sacihan, "Çocukların derste öğrendikleri konuları daha somut hale getirebilecek ürünler çıkarıyoruz. Örnek olarak gezegenlerin, yazısal bilgilerinin yanında üç boyutlu görsellerini aktaran ürünlerimiz var. Şu an beş çeşit kart serimiz var. Tarihi yerler, gezegen, element, nesne ve renk kartları. Bu alandaki ilk ürünler bunlar. Yurt dışında da yeni yeni yayılıyor. Biz de Türkiye'de öncü olsun istedik ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak ürünler geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Pokemon GO" isimli oyunda da kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalandıklarını ifade eden Sacihan, "Onlar oyun, biz de eğitim içeriği yapıyoruz." dedi.

"Birden fazla kartı yan yana getirerek elementlerin birleşimini elde ediyorsunuz. Mesela hidrojen kartı ile oksijen kartını bir araya getirerek yanıcı madde, iki hidrojenle beraber su yapabiliriz." diyen Sacihan, görsel hafızası yüksek olanların bu uygulama ile daha kolay ve eğlenceli şekilde öğrendiğini belirtti.

Kartların üç boyutlu görsel ve işitsel özellikleri, Google Play ve App Store'dan indirilebilen "AR Bilim Kartları" uygulaması ile çalışıyor. Kartlardaki bu özelliklerin kullanılabilmesi için uygulama içindeki kamerayı çalıştırmak gerekiyor. Akıllı telefondaki kamera, kartı algıladıktan sonra gezegenler, elementler, nesneler ve tarihi yerler üç boyutlu olarak telefon ekranında gösteriliyor.