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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Balıkçılar "demir attı", fiyat tezgaha yansıdı

10 Ocak 2017 Salı, 11:41
Balıkçılar "demir attı", fiyat tezgaha yansıdı

DÜZCE (AA) - Akçakoca ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle balıkçıların denize açılamazken, tezgahlardaki balık fiyatları da yükseldi.

Karadeniz'de hamsi takibi yapan balıkçılar, kar yağışı nedeniyle limanda bekliyor. Tezgahlarda ise hamsi 15, barbun 30, zargana 20, mezgit ve çinekop 20 liradan satılıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de iki gündür avlanma yapılamadığını söyledi.

Kar yağışı ile etkisini gösteren fırtına nedeniyle denizde büyük risk bulunduğunu aktaran Karakaş, şunları belirtti:

"Geçtiğimiz hafta limanımızda ciddi bir hareketlilik vardı. Hamsi yüzümüzü güldürdü ama kar yağışı ile birlikte bu sevincimiz boğazımızda kaldı. Yağış öncesinde denize açılan arkadaşlarımız şu an Kefken, Karasu, Akçakoca açıklarında demir atmış durumda. Trol ve gırgır tekneleri limandaki güvenli bölgede bekliyor. Kar yağışı, denizde durgunluğa sebep olunca bu tezgahlara da yansıdı. Tezgahlarda fiyatlar 2 katına çıktı. 5 gün önce 7 liraya sattığımız hamsi, bugün 15 liradan işlem görüyor. Hepimiz havaların düzelmesi için dua ediyoruz."

- "Şoklanmış hamsi, bayat anlamına gelmiyor"

Karakaş, balıkçıların denize açılamaması ve ava çıkanların geri gelmemesi nedeniyle tezgahlarda şoklanmış hamsinin satıldığını belirtti.

Bolluk zamanında şoklanan hamsinin tezgahlarda yerini aldığını aktaran Karakaş, "Balık satışı yapan arkadaşlarımız dondurucularında bulunan hamsiyi satışa sunuyor. Şoklanmış hamsi demek bayat hamsi anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız güvenle tüketebilir." ifadelerini kullandı.


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