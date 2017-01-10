Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin Tikez'e (38) ait evde anne Hülya Tikez (39), çocukları Cansel (18), Barkın (11), Baran (14), Ahmet Cemal (2) ile Senem Tikez (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sağlık ekiplerine durumu bildiren aile üyeleri, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi Bağpınar köyünde ise Turan Turgut’a (53) ait evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen eşi Zülfiye Turgut (49) ile kızı Yağmur Turgut rahatsızlandı. Durumun farkına varan Turan Turgut, eşi ve kızı ile birlikte Tercan Devlet Hastanesine başvurdu. Burada müdahalesi yapılan aile üyeleri, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.