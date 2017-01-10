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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 11:47

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün kadın yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, B.G, G.A, N.D, S.B, T.O, Z.S, Z.Ü, Ş.T. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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