Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün kadın yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, B.G, G.A, N.D, S.B, T.O, Z.S, Z.Ü, Ş.T. ve S.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.