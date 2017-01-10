Yurtta kış

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BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 164 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, ulaşımı gece trafiğe kapanan Büyükorhan'da 10, Gemlik'te 9, Gürsu'da 2, Harmancık'ta 3, İnegöl'de 7, İznik'te 6, Karacabey'de 11, Keles'te 3, Kestel'de 14, Mudanya'da 23, Mustafakemalpaşa'da 10, Orhaneli'de 28, Orhangazi'de 4, Yenişehir'de 8, merkez Nilüfer'de 11 ve Osmangazi'de 15 kırsal mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde halen kapalı 6 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

- Balıkesir

Balıkesir'de ise etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Balya, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 208 kırsal mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ise Karayolları, AFAD ve Büyükşehir Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı gün boyu devam edecek.

- Yalova

Yalova'da belediye ekipleri, buzlanma nedeniyle kent genelinde oluşabilecek olumsuzlukların en az sıkıntıyla atlatılması için tuzlama çalışması yapıyor.

Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkisinde de Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147. Şube Şefliği ekipleri karayolunun trafiğe açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede buzlanma nedeniyle 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonu ve tuzlama araçları ile çalışma yürütüyor.

Yetkililer, Yalova-Bursa karayolunu kullanacak sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de eğitime ara verildi.

Yalova Belediyesi ve ilçe belediyeleri de soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak onlara yönelik çalışma başlattı.

- Eskişehir

Eskişehir'de, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçe kırsalında yaklaşık 400 personelle çalışma yürütüyor.

Kent merkezindeki ana cadde, bulvar, otobüs güzergahları ve hastane girişlerini açık tutmaya çalışan ekipler, kırsal bölgelerde ise çeşitli fonksiyonlarda 34 iş makinesi, 6 pikap, 6 kar küreme kamyonuyla hizmet veriyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla cuma gününe kadar devam edeceğini öngördüklerini bildirdi. Polis ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

- Kütahya ve Bilecik

Kütahya da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Belediye ve karayollarına bağlı ekipler, ana arterler ve şehirlerarası yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kütahya'nın Eskişehir, Afyonkarahisar ve Balıkesir ile bağlantısını sağlayan karayollarında, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bilecik'te ise kapanan 9 köy yolunu açmak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.