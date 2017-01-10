Yer çekirdeğinin "kayıp elementi" silikon olabilir

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ANKARA (AA) - Japon bilim adamları, Dünya'nın çekirdeğini oluşturan "kayıp elementin" silikon olduğunu ileri sürdü.

Dünya'nın en iç kısmını oluşturan yer çekirdeğinin yüzde 85'nin demirden yüzde 10'unun da nikelden oluştuğu biliniyor. Bilim adamları kalan yüzde 5'lik kısmı oluşturan elementi bulmak için yıllardır çalışma yapıyor. Yaklaşık 3 bin kilometre derinlikteki yer çekirdeğini doğrudan incelemek mümkün olmadığı için bilim adamları, sismik dalgaların bu bölgeden nasıl geçtiğini izliyor.



ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Amerikan Jeofizik Cemiyeti Güz Toplantısı'nda sunulan çalışmada bilim adamlarının yıllardır izini sürdüğü kayıp elementin silikon olduğuna işaret edildi.

Araştırmayı yöneten Tokyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Eiji Ohtani, "Demir-nikel alaşımları içinde erimiş halde bulunan silikonun, yer çekirdeğinin yüzde 5'ini oluşturduğuna inanıyoruz." dedi.

Ohtani, "Laboratuvar ortamında yer çekirdeğindeki yüksek ısı ve basınç koşullarını oluşturduk. Demir ve nikel alaşımına da silikon ekledik. Daha sonra buna yer çekirdeğinde söz konusu ısı ve basıncı uyguladık. Sismik verilerden elde ettiğimizle tutarlı sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın, bilim adamlarının Dünya'nın nasıl oluştuğunu anlamasına yardımcı olması bekleniyor.