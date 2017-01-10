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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da yaralı atmaca tedavi altına alındı

10 Ocak 2017 Salı, 12:01

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde öğretmenler tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince tedavi altına alındı.

Hotamış Mahallesi'ndeki Hotamış İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri İsmail Şen, Süleyman Sarıorman ve Hasan Avcı, yol kenarında yaralı bir atmaca buldu. Öğretmenler, kuşu kutuya koyarak veteriner hekime götürdü.

Veteriner hekim Mustafa Genel tarafından ilk müdahalesi yapılan atmaca, daha sonra Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.

Atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

İsmail Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul çıkışında ilçe merkezine döndükleri sırada yol kenarında uçmaya çalışan bir atmaca gördüklerini söyledi.

Kuşun kanadından yaralı olduğunu fark ettiklerini belirten Şen, "Hemen aracımızda bulunan bir kutuya alıp veteriner hekime götürdük. Yetkili kurumlara da haber verdik." dedi.

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